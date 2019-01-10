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Манчестер Сіті привітав Зінченка з дебютним голом, пригадавши його танець на Хелловін

15:30 1126 Читать на русском
Манчестер Сіті привітав Зінченка з дебютним голом, пригадавши його танець на Хелловін
Олександр Зінченко / Фото Манчестер Сіті

В Манчестер Сіті вирішили нагадати, що Олександр Зінченко талановитий не лише на футбольному полі.

У матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Бертона "містяни" розгромили суперника з рахунком 9:0, а один із влучних ударів записав на себе Олександр Зінченко. Для 22-річного півзахисника цей гол став дебютним у футболці чемпіона Англії.

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В Манчестер Сіті вирішили оригінально привітати українця з такою важливою для нього подією. На своїй офіційній сторінці у твіттері англійський клуб опублікував слова вітання для Зіни. Також до публікації прикріплений відеозапис танцю Олександра на честь Хелловіна.

В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 3 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.

Кубок англійської лігиПівфінал

Манчестер Сіті - Бертон Альбіон: Середа 09 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
9 : 0
Бертон Альбіон
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