Манчестер Сіті привітав Зінченка з дебютним голом, пригадавши його танець на Хелловін

В Манчестер Сіті вирішили нагадати, що Олександр Зінченко талановитий не лише на футбольному полі.

У матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Бертона "містяни" розгромили суперника з рахунком 9:0, а один із влучних ударів записав на себе Олександр Зінченко. Для 22-річного півзахисника цей гол став дебютним у футболці чемпіона Англії.

Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки

В Манчестер Сіті вирішили оригінально привітати українця з такою важливою для нього подією. На своїй офіційній сторінці у твіттері англійський клуб опублікував слова вітання для Зіни. Також до публікації прикріплений відеозапис танцю Олександра на честь Хелловіна.

В поточному сезоні АПЛ Зінченко провів 3 матчі, в яких встиг відзначитись асистом.