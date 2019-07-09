toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Манчестер Сіті придбає 16-річного таланта Вест Бромвіча за солідну суму

9 липня 22:16 388 Читать на русском
Манчестер Сіті придбає 16-річного таланта Вест Бромвіча за солідну суму
Морган Роджерс / Вест Бромвіч

Нападник Вест Бромвіча Морган Роджерс перейде у Манчестер Сіті.

Клуб з Манчестера придбав у Вест Бромвіча юного нападника Моргана Роджерса. Форвард вже пройшов медогляд на базі "містян". Сума трансферу склала 4 мільйони євро, повідомляє The Telegraph.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

Роджерс зможе приєднатися до нового клубу 26 липня, після того, як йому виповниться 17 років. На придбанні футболіста наполягав особисто спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн.

До слова, за молодіжну команду Вест бромвіча Роджерс провів 24 матчі в усіх турнірах минулого сезону, де забив 14 голів та віддав 7 результативних передач.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

blog_ava
Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів
9 липня
3945
Теги
Трансфери Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вест Бромвіч Вест Бромвіч Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
8
хв
Женесс
18:55
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук