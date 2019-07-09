Манчестер Сіті придбає 16-річного таланта Вест Бромвіча за солідну суму

Нападник Вест Бромвіча Морган Роджерс перейде у Манчестер Сіті.

Клуб з Манчестера придбав у Вест Бромвіча юного нападника Моргана Роджерса. Форвард вже пройшов медогляд на базі "містян". Сума трансферу склала 4 мільйони євро, повідомляє The Telegraph.

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Роджерс зможе приєднатися до нового клубу 26 липня, після того, як йому виповниться 17 років. На придбанні футболіста наполягав особисто спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн.

До слова, за молодіжну команду Вест бромвіча Роджерс провів 24 матчі в усіх турнірах минулого сезону, де забив 14 голів та віддав 7 результативних передач.

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