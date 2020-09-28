Манчестер Сіті таки зміг домовитися про підписання ще одного центрального захисника.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про продаж Рубена Діаша "містянам" за 68 млн євро плюс 3,6 млн передбачені бонусами. У зворотньому напрямку вирушить Ніколас Отаменді, якого оцінили в 15 млн євро.

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Діаш є вихованцем Бенфіки, за першу команду "орлів" дебютував у 2017 році. За цей час центрбек провів 133 матчі, відзначився 11 голами та 6 асистами. У минулому сезоні 23-річний португалець разом з Бенфікою вилетів від Шахтаря на стадії 1/16 Ліги Європи. У домашньому матчі (3:3) лідер "орлів" примудрився вразити свої та чужі ворота.

Додамо, що у це міжсезоння Ман Сіті вже встиг купити іншого коштовного центрального захисника – 41 млн фунтів віддали Борнмуту за Натана Аке.

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