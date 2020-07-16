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Манчестер Сіті презентував нову стильну форму на наступний сезон

12:53 - Читать на русском
Манчестер Сіті презентував нову стильну форму на наступний сезон
Зінченко, Сілва, Стерлінг / Фото ФК Ман Сіті

Фанати Манчестер Сіті вже можуть оцінити нове екіпірування улюбленого клубу.

"Мистецтво, індустрія, футбол, музика, мода, шум і колір вплетені в ДНК Манчестера, і мозаїка – це свято гордої і різноманітною культури нашого міста", – пояснюється на офіційному сайті клубу ідея нової форми.

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Екіпірування представлене у традиційних блакитних тонах з білими смугами. У цій формі "містяни" проводитимуть домашні матчі сезону 2020/21.

Нагадаємо, після 36-ти турів АПЛ підопічні Гвардіоли гарантували собі другу сходинку у турнірній таблиці.

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