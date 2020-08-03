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Манчестер Сіті презентував нову гостьову форму з цікавим орнаментом

11:51 - Читать на русском
Манчестер Сіті презентував нову гостьову форму з цікавим орнаментом
Гравці Манчестер Сіті / Сайт клубу

Манчестер Сіті показав, як виглядатиме гостьова форма команди в сезоні 2020/21.

Презентація нового екіпірування "містян" опублікована в офіційному Twitter клубу.

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Дизайнери обрали чорний колір основою, а на передній частині футболки з'явився оригінальний орнамент. Емблема клубу та спонсорські написи стали "золотими". Технічним партнером Манчестер Сіті залишається компанія Puma.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Зінченко й компанія виграли Суперкубок та Кубок Англії. Також команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.

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