Манчестер Сіті презентував нову гостьову форму з цікавим орнаментом

Презентація нового екіпірування "містян" опублікована в офіційному Twitter клубу.
"Манчестер Сіті може ніколи більше не отримати такого шансу": Руні назвав Зінченка і Ко фаворитами Ліги чемпіонів
Дизайнери обрали чорний колір основою, а на передній частині футболки з'явився оригінальний орнамент. Емблема клубу та спонсорські написи стали "золотими". Технічним партнером Манчестер Сіті залишається компанія Puma.
Нагадаємо, в сезоні 2019/20 Зінченко й компанія виграли Суперкубок та Кубок Англії. Також команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.
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