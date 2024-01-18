Світовий спортивний бренд Puma та "містяни" представили спеціальну колекцію до китайського Нового року, святкування якого розпочнеться 10 лютого.

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Нова форма представлена у світло сірому кольорі. Виробники надихалися історією стадіону Манчестер Сіті, а також яскравою китайською культурою.

Вперше в новій формі зіграє жіноча команда Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед в матчі за Континентальний кубок. Це матч відбудеться 24 січня.

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YEAR OF THE DRAGON @ManCity



Man City Year of the Dragon Collection. Out now on https://t.co/6Q5vmemNDD. pic.twitter.com/HAwgTtZMsS — PUMA Football (@pumafootball) January 18, 2024