Манчестер Сіті презентував ексклюзивну форму до прийдешнього свята
16:10 - Читать на русском
Манчестер Сіті показав нову форму, яка випущена обмеженою кількістю.
Світовий спортивний бренд Puma та "містяни" представили спеціальну колекцію до китайського Нового року, святкування якого розпочнеться 10 лютого.
"Це подарунок для Мудрика?": Карпати рознесли Челсі за російський конфуз
Нова форма представлена у світло сірому кольорі. Виробники надихалися історією стадіону Манчестер Сіті, а також яскравою китайською культурою.
Вперше в новій формі зіграє жіноча команда Манчестер Сіті проти Манчестер Юнайтед в матчі за Континентальний кубок. Це матч відбудеться 24 січня.
"Програти Мессі – не найгірша річ у світі": капітан Ліверпуля здолав важку травму, йде за Золотим м'ячем, досі миє посуд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter