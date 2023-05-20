Спонсор Манчестер Сіті – компанія Puma – представила домашню форму "містян" на сезон 2023/24, присвятивши її 20-річчю історичного переїзду клубу на стадіон Етіхад.

Як інформує офіційний сайт "біло-небесних", форма віддає данину поваги знаковим рисам стадіону і натхненна футболкою, в яку одягалася команда у своєму першому сезоні після переїзду на новий стадіон. На ній зображені чотири смуги, які символізують гігантські вежі – їх видно зовні стадіону.

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У презентації ігрових футболок на наступний сезон взяли Ріяд Марез, Джек Гріліш та Ерлінг Холанд.

Переїзд з Мейн Роуд на Етіхад відбувся в серпні 2003 року.

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