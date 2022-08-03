"Містяни" планували купити лівого захисника Брайтона Марка Кукурелью за 40 млн фунтів, але "чайки" вимагали щонайменше 50 мільйонів. Чемпіони Англії брати участь в аукціоні не захотіли.

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За інформацією The Athletic, Манчестер Сіті зосередився на підписанні Серхіо Гомеса з Андерлехта. Клуб переконаний, що 21-річний іспанець здатен розвинути свій потенціал і з часом стати важливим гравцем команди.

Додамо, що саме Серхіо Гомес став "винуватцем" відходу з Андерлехта Богдана Михайліченка. Іспанець перебрався до Бельгії рік тому і легко виграв конкуренцію, залишивши українця майже без ігрової практики. У минулому сезоні Гомес зіграв у Лізі Жупіле 39 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 12 асистів.

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