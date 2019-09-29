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Манчестер Сіті повторив рекорд, який тримався 125 років

08:26 916 Читать на русском
Манчестер Сіті повторив рекорд, який тримався 125 років
Манчестер Сіті – Евертон – 3:1

Суперник донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів Манчестер Сіті продовжує підкорювати нові висоти – "містяни" встановили чергове досягнення.

34’ Домінік Келверт-Левін
 
Габріел Жезус 24’
Ріяд Марез 71’
Рахім Стерлінг 85’
24’ Габріел Жезус
34’ Домінік Келверт-Левін
71’ Ріяд Марез
85’ Рахім Стерлінг

Після перемоги у матчі 7-го туру АПЛ над Евертоном (3:1) команда Хосепа Гвардіоли поповнила клубну скарбничку новим рекордом.

Евертон – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У перших семи іграх чемпіонату Англії "містяни" забили 27 голів. Востаннє команда з топ-дивізіону англійського футболу забивала 27 голів в 7 стартових матчах сезону 125 років тому, повідомляє Gracenote Live. Цікаво, що у сезоні-1894/95 саме Евертон також забив 27 голів.

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Незважаючи на свою результативність, Манчестер Сіті йде на другому місці в таблиці чемпіонату Англії і поступається Ліверпулю 5-ма очками. Команда Юргена Клоппа забила в 7 зустрічах 18 голів і пропустила 5, але виграла всі 7 матчів, в той час як манчестерці мають на своєму рахунку нічию і поразку.

Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги

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Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги
00:27
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Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Евертон Евертон Евертон - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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