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Манчестер Сіті повісив цінник на Гарсію

23:49 -
Манчестер Сіті повісив цінник на Гарсію
Ерік Гарсія / Фото з відкритих джерел

Клуб з Манчестера виставив ціну, за яку готовий продати молодого захисника Еріка Гарсію.

"Містяни" хочуть виручити мінімум 23 млн євро, повідомляє авторитетне видання Mundo Deportivo.

Гвардіола пролив світло на майбутнє Гарсії в Манчестері

За даними джерела, якщо Сіті не отримає пропозицію з відповідною сумою, то Гарсія залишиться в клубі. Раніше була інформація, що Гарсія може перейти в Барселону за грандіозним обміном: Сіті отримає фулбека Нелсона Семеду, а каталонці – Гарсію та Жоау Канселу. Повідомляється, що у захисника хороші відносини з головним тренером Хосепом Гвардіолою і він готовий грати за Манчестер до закінчення контракту.

Нагадаємо, угода Гарсії з Сіті чинна до 2021 року. В сезоні, що завершився, 19-річний іспанець провів за клуб з Манчестера 13 поєдинків у АПЛ, результативним діями не відзначався.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ерік Ерік Гарсія
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