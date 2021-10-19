У таборі "містян" прагнуть солідно заробити на трансфері своєї зірки.

Боси Манчестер Сіті хочуть отримати за Рахіма Стерлінга 80 млн євро, повідомляє Marca.

Гвардіола відреагував на заяву Стерлінга про бажання покинути Манчестер Сіті

Барселона, яку називають головним претендентом на 26-річного англійця, сумнівається, що каталонцям вистачить фінансових можливостей здійснити цей зірковий трансфер. Сам Рахім вже оголосив про своє бажання змінити команду, його чинний контракт з "містянами" розрахований до літа 2023-го.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні Гвардіола почав значно менше довіряти вінгеру. Він лише тричі виходив у основі і встиг оформити 1+1 за 460 хвилин на полі.

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