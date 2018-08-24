Манчестер Сіті повернув з оренди воротаря Муріча через травму Браво

Манчестер Сіті екстрено повернув 19-річного воротаря Аро Муріча із оренди в Бреді.

"Бреда та Манчестер Сіті домовились про дострокове повернення Аро Муріча в Англію. Голкіпер лише минулого місяця перебрався у Нідерланди на правах оренди, але через травму воротаря "містян" Клаудіо Браво змушений повернутися швидше, ніж очікувалося", – йдеться у повідомленні прес-служби нідерландського клубу.

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Варто зазначити, що Муріч приєднався до Ман Сіті в 2015 році з швейцарського Грасхоппера. Аро поки не дебютував за першу команду чемпіонів Англії, а в Нідерландах навіть встиг зіграти один матч, посприявши перемозі Бреди над Де Графсхап минулої суботи.

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