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Манчестер Сіті повернув з оренди воротаря Муріча через травму Браво

14:10 148 Читать на русском
Манчестер Сіті повернув з оренди воротаря Муріча через травму Браво
Аро Муріч / фото: ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті екстрено повернув 19-річного воротаря Аро Муріча із оренди в Бреді.

"Бреда та Манчестер Сіті домовились про дострокове повернення Аро Муріча в Англію. Голкіпер лише минулого місяця перебрався у Нідерланди на правах оренди, але через травму воротаря "містян" Клаудіо Браво змушений повернутися швидше, ніж очікувалося", – йдеться у повідомленні прес-служби нідерландського клубу.

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Варто зазначити, що Муріч приєднався до Ман Сіті в 2015 році з швейцарського Грасхоппера. Аро поки не дебютував за першу команду чемпіонів Англії, а в Нідерландах навіть встиг зіграти один матч, посприявши перемозі Бреди над Де Графсхап минулої суботи.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Аро Муріч Аро Муріч Клаудіо Браво Клаудіо Браво Бреда Бреда
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