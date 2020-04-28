Манчестер Сіті поставив Ювентусу ультиматум щодо трансферу Жезуса – туринці намагаються хитрувати

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус став трансферною ціллю Ювентуса.

Манчестер Сіті не планував продавати 23-річного форварда, але може скористатися інтересом туринців, щоб отримати максимальну вигоду, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією видання, "містяни" вже повідомили спортивному директору Ювентуса Фабіо Паратічі, що у "старої синьйори" є лише один шанс отримати Жезуса – включити в угоду аргентинського нападника Пауло Дибалу. Такий варіант не влаштовує "б'янконері", які натомість готові запропонувати права на Міралема П'яніча та Дугласа Косту.

До слова, Жезус перебрався у Манчестер Сіті взимку 2017 року. У нинішньому сезоні бразилець провів за "містян" 39 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 18 голів та 9 асистів.

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