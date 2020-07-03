Манчестер Сіті порівняв своїх гравців з легендарною рок-групою – тонкий тролінг над Ліверпулем

Прес-служба Манчестер Сіті вирішила похизуватись хорошим музичним смаком після центрального матчу 32-го туру АПЛ.

Після зустрічі з Ліверпулем (0:4) у Twitter Манчестер Сіті з'явився фотоколаж з Рахімом Стерлінгом, Кевіном де Брюйне, Філом Фоденом та Емеріком Ляпортом в образі культової групи The Beatles.

Гвардіола – про розгром Ліверпуля: Вони випили забагато пива за останній тиждень

На свій лад прес-служба "містян" підписала світлину "The Blues". Варто відзначити, що "бітли" були створені саме у Ліверпулі.

У нинішньому сезоні мерсисайдцям вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого Ліверпулю не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 20 очок.

Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді