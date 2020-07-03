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Манчестер Сіті порівняв своїх гравців з легендарною рок-групою – тонкий тролінг над Ліверпулем

3 липня 13:29 - Читать на русском
Манчестер Сіті порівняв своїх гравців з легендарною рок-групою – тонкий тролінг над Ліверпулем
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото ФК Манчестер Сіті

Прес-служба Манчестер Сіті вирішила похизуватись хорошим музичним смаком після центрального матчу 32-го туру АПЛ.

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Після зустрічі з Ліверпулем (0:4) у Twitter Манчестер Сіті з'явився фотоколаж з Рахімом Стерлінгом, Кевіном де Брюйне, Філом Фоденом та Емеріком Ляпортом в образі культової групи The Beatles.

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На свій лад прес-служба "містян" підписала світлину "The Blues". Варто відзначити, що "бітли" були створені саме у Ліверпулі.

У нинішньому сезоні мерсисайдцям вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого Ліверпулю не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 20 очок.

Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді

blog_ava
Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді
3 липня
9859
Теги
Англія Манчестер Сіті - Ліверпуль футбольні курйози Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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