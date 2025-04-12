Манчестер Сіті побореться з Ліверпулем за екс-зірку Барселони та ПСЖ – Гвардіола вважає гравця "новим де Брюйне"
Півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс привабив Манчестер Сіті та Ліверпуль.
На гравця збірної Нідерландів націлились одразу два гранди англійського футболу, пише видання Caught Offside.
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Хосеп Гвардіола вважає Хаві Сімонса ідеальною заміною легендарному Кевіну де Брюйне. Проте Манчестер Сіті готується до серйозної конкуренції за гравця з Ліверпулем, який є фаворитом у перегонах за підписання екс-футболіста ПСЖ і Барселони.
У РБ Лейпциг на керівній посаді працює колишній тренер "червоних" Юрген Клопп, який не відмовить своїй екс-команді в підписанні талановитого гравця. Крім того, німці вже успішно продавали в Ліверпуль Ібрагіму Конате, Домініка Собослая та Набі Кейта. Також на Енфілді грають партнери Сімонса по збірній: Раян Гравенберх, Вірджил ван Дейк та Коді Гакпо.
Додамо, що в поточному сезоні Хаві Сімонс зіграв 29 матчів за РБ Лейпциг, забивши 10 голів та віддавши 6 гольових передач.
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