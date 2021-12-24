Манчестер Сіті готується до підписання форварда Борусії Д Ерлінга Холанда – задля цього доведеться розпрощатись з деякими гравцями.

"Містяни" готові виплатити клаусулу, прописану в контракті з Холандом, яка становить 75 млн фунтів стерлінгів, повідомляє Manchester Evening News.

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При цьому Манчестер Сіті готовий продати одразу чотирьох гравців. Вже найближчим часом може відбутись трансфер Феррана Торреса в Барселону, який оцінюється у 50 млн євро. Окрім цього, "містяни" готові відпустити Педро Порро в лісабонський Спортінг за 8 млн фунтів стерлінгів, Ко Ітакуру – в Шальке за 5 млн фунтів та Моргана Роджерса – в Борнмут за 9 млн фунтів.

Додамо, що Холанд провів 16 матчів за Борусію Д у поточному сезоні, у яких забив 19 голів та віддав 5 асистів.

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