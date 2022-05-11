Напередодні Сіті оголосив про підписання 21-річного норвежця, який приєднається до команди 1 липня цього року. "Містяни" активували клаусулу, прописану у контракті з Борусією Д.

"Справжній звірюга": Клопп описав трансфер Холанда у Манчестер Сіті

В іншому випадкому під час відкритих торгів сума за трансфер Ерлінга могла б скласти понад 200 млн. Через це у кулуарах клубу навіть піджартовують, інформує журналіст Роб Доусон.

За його слова, Сіті сміється, що гонорар за норвежця менший, аніж той, який Манчестер Юнайтед заплатив за Фреда. У 2018-му Шахтар виручив за свою зірку майже 60 млн.

Зауважимо, Манчестер стане п'ятим пунктом призначення у кар'єрі Холанда. Раніше він грав за норвезькі Брюне та Мольде, австрійський Зальцбург та німецьку Борусію. За 2,5 роки форвард провів за "джмелів" 88 матчів, забивши 85 м'ячів.