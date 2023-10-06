Чинний контракт Холанда з чемпіонами Англії розрахований до літа 2027 року, однак "містяни" вирішили перестрахуватися. У найближчі кілька місяців Манчестер Сіті розпочне перемовини з 23-річним норвежцем стосовно підписання нової угоди.

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Оновлений контракт передбачає підвищення і так немалої зарплатні форварда. Зараз Холанд заробляє 400 тисяч фунтів на тиждень, а у випадку продовження співпраці з клубом отримуватиме ще більше. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, таким способом Ман Сіті планує вберегти Ерлінга Холанда від посягань мадридського Реала, який у найближчі кілька років планує підсилитися забивним нападником. Керівництво "містян" впевнене, що форвард не задумується про переїзд в Іспанію.

Нагадаємо, Холанд перебрався у Манчестер Сіті влітку 2022-го з Борусії Дортмунд. Норвежець сповна виправдав заплачені за нього 60 мільйонів євро – 64 матчі, 60 голів і 11 асистів. У дебютному сезоні за "містян" бомбардир виграв три трофеї – АПЛ, Кубок Англії та Лігу чемпіонів. Влітку додався і Суперкубок УЄФА.

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