Омар Мармуш отримав травму на початку відбіркового матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Єгипту і Буркіна-Фасо у вівторок ввечері. Про це інформує офіційний сайт "містян".

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: 13 гравців ризикують пропустити дербі – шалені проблеми команд після збірних

Попередні результати сканування, проведеного в Єгипті, показують, що він не зможе взяти участь у манчестерському дербі в неділю. Тепер він повернеться до Манчестера для подальшого обстеження і початку реабілітації.

Повідомляється, що всі в Сіті бажають Омару якнайшвидшого одужання.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Брайтону та зазнав другої поразки поспіль, Астон Вілла вдома згоріла Крістал Пелас