Півзахисник Ман Сіті Філ Фоден не буде покараний клубом за участь у бійці.

"Клубу відомо про відео, яке поширилося в соціальних мережах, на якому Філ Фоден і його сім'я зазнають образ. Ми шоковані і вражені жорстокістю і нападом на члена сім'ї Філа.

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Ми продовжимо надавати Філу та його сім'ї всю необхідну підтримку та допомогу", – цитує заяву клубу журналіст Саймон Стоун у Twitter.

Нагадаємо, Філ Фоден разом з сім'єю відвідав боксерський поєдинок на Манчестер Арені. В одному з підтрибунних приміщень матір футболіста вдарили в обличчя, що переросло у масову бійку.

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