"Ми остаточно домовилися з Манчестер Сіті щодо продажу Хуліана. Трансфер узгоджений. Він залишиться у нас до 7 липня на правах оренди", – цитує президента Рівер Плейт Хорхе Бріто журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Манчестер Сіті не гарантував Роналду місце у старті – стали відомі деталі перемовин з португальцем

За даними ЗМІ, чинний чемпіон Англії заплатить за 21-річного нападника 18,5 млн євро. У минулому сезоні Альварес провів за Рівер Плейт 46 матчів, в яких забив 24 голи і віддав 15 результативних передач.

Інтерес до нападника збірної Аргентини приписували багатьом європейським клубам – Баварія, Барселона, Інтер, МЮ і навіть донецький Шахтар.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи