Манчестер Сіті домовився з Труа про літній трансфер форварда Савіо.

"Містяни" підпишуть попередній контракт із Савіо найближчими днями. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, принципової домовленості між сторонами вже досягнуто. Таким чином, Манчестер Сіті випередив низку німецьких та англійських клубів.

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Савіо належить Труа і виступає в складі Жирони на правах оренди. Проте обидва клуби входять до структури City Football Group.

Згідно з журналістом SER Сataluna Нілом Сола, не виключено, що Савіо продовжить виступати в складі Жирони наступного року на правах оренди. Форвард, чия трансферна вартість оцінюється в 40 млн євро, дуже щасливий у Каталонії.

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