Манчестер Сіті підпише таланта Жирони та поверне його до Іспанії, – MD

Ліга Європи — 17:26 8
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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця сезону 2018/19 у Лізі Європи – у списку кривдники Динамо і Шахтаря
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УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця сезону в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 17:13 103
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Бешикташ завершив трансфер Коноплянки, – турецькі ЗМІТуреччина — 17:00 1757
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Пятов обійшов Роналду в рейтингу гравців європейських збірних – у списку ще 2 українціЗбірна України — 13:36 2491
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Ярмоленко назвав трьох гравців Динамо, яких хотів би бачити у Вест ХеміАнглія — 12:42 3446