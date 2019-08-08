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Манчестер Сіті підпише таланта Жирони та поверне його до Іспанії, – MD

16:47 252 Читать на русском
Манчестер Сіті підпише таланта Жирони та поверне його до Іспанії, – MD
Педро Порро / ФК Жирона

Оборонець іспанської Жирони Педро Порро потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

Правий бек невдовзі стане гравцем Манчестер Сіті, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, "містяни" віддадуть за Порро 12 млн євро. Щоправда, відразу виступати за Сіті 19-річний іспанець не буде. Англійський гранд планує відразу віддати його в оренду іспанському Вальядоліду.

У сезоні 2018/19 Педро Порро провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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