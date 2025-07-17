Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту зі Сверре Ніпаном. Угода чинна до літа 2030 року. Згідно з Фабріціо Романо, "містяни" заплатили 15 млн євро.

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Ніпан дебютував за першу команду Русенборга у віці 15 років, відтоді забив 12 голів і віддав 11 результативних передач в 66 матчах. У його послугах були зацікавлені Реал, Ліверпуль і Арсенал, але сам півзахисник хотів виступати під керівництвом Пепа Гвардіоли.

18-річний гравець здебільшого діє на позиції центрального півзахисника, але може бути використаний в якості атакувального півзахисника, центрального нападника або вінгера.