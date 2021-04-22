Керівництво Манчестер Сіті обіцяє знову відвоювати довіру вболівальників після фіаско з Європейською Суперлігою.

"Як ви знаєте, Манчестер Сіті офіційно почав процедуру виходу з Європейської Суперліги.

Манчестер Сіті першим офіційно покинув Європейську Суперлігу

Як завжди, роблячи певний вибір і ухвалюючи рішення, ми керуємося інтересами клубу. Ми вірили, що цей крок допоможе нам досягати успіху і зростання.

Рада директорів клубу глибоко шкодує про своє рішення, яке різниться з історичними цінностями. Ми зробили помилку і щиро просимо вибачення у наших фанатів за розчарування і душевні страждання, викликані останніми 72 годинами.

Власники, голова, правління і персонал повністю віддані тому, щоб клуб продовжував вносити значний вклад у процвітання англійської та європейської футбольних пірамід і пов'язаних з ними змагань.

Ми скористаємося можливістю повернути собі повна довіру наших зацікавлених осіб", – йдеться у листі.

Нагадаємо, Ман Сіті першим з 12-ти клубів засновників скандального турніру заявив про вихід з проекту, у підсумку організатори поставили Суперлігу на паузу.

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