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Манчестер Сіті першим забив 100 голів у сезоні серед клубів топ-5 ліг Європи

17:03 357 Читать на русском
Манчестер Сіті першим забив 100 голів у сезоні серед клубів топ-5 ліг Європи
Манчестер Сіті / ФК Манчестер Сіті

"Містяни" вже сьомий сезон поспіль демонструють феноменальні показники результативності.

У четвертому раунді Кубка Англії Манчестер Сіті розтрощив Фулхем з рахунком 4:0. Таким чином, команда Олександра Зінченка першою серед клубів топ-5 ліг Європи досягла позначки у 100 забитих голів у всіх турнірах цього сезону, повідомляє Sky Sport Statto.

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Другу сходинку у так званому рейтингу посідає французький ПСЖ, який реалізував 89 вдалих спроб. Замикає "трійку" з 84 влучними пострілами мюнхенська Баварія, яка завдяки другому диханню Роберта Лєвандовскі, зуміла забити стільки голів.

До слова, підопічні Хосепа Гвардіоли забивають 100+ голів вже сім сезонів поспіль.

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