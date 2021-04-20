Манчестер Сіті вирішив покинути Європейську Суперлігу, яка була створена менш ніж два дні тому. Офіційне підтвердження намірів клуб опублікував на своїх ресурсах.

Суперліга зазнала краху: усі 12 клубів ініціювали термінові збори для розформування турніру

Англійський колектив заявив, що розпочинає процедуру виходу з організації. Цікаво, що "містяни" стали першим клубом, який оголосив про вихід із новоствореної Суперліги. До слова, ЗМІ також неофіційно заявляли про "втечу" кількох клубів-засновників, серед яких були, зокрема, Челсі та Ліверпуль.

Нагадаємо, в ніч з 18-го на 19 квітня був опублікований прес-реліз про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи (Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан). Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.

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