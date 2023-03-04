Манчестер Сіті підійшов до зустрічі на другому місці в чемпіонаті, відстаючи на 5 очок від Арсенала, тоді як Ньюкасл відстав від топ-4. Команди розпочали досить очікувано: команда Гвардіоли більше тримала м'яч, а "сороки" захищались, чатуючи на помилку суперника, аби вилетіти в контратаку. Вже на першій хвилині Гюндоган міг забити після передачі Гріліша, але м'яч полетів вище воріт після удару головою.

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На 15 хвилині Фоден прекрасно відкрив рахунок в зустрічі. Родрі віддав англійцю на правий фланг, а Філ в стилі Мессі прорвався у штрафний повз чотирьох суперників та забив у ближній кут. Далі гра проходила під контролем Сіті, а Холанд міг подвоїти перевагу, але його удар головою після подачі де Брюйне був трохи неточним.

Друга половина почалась за схожим сценарієм. Ньюкасл майже нічого не показав в атаці, тоді як Манчестер Сіті не міг створити щось солідне поблизу воріт Поупа. "Сороки" нарешті могли забити на 63 хвилині, коли Віллок прострілив, але Жоелінтон не влучив по м'ячу, на який набігав.

Ньюкасл продовжив нарощувати оберти, як Ман Сіті забив удруге. Аке та Гюндоган на лівому фланзі запресингували захисника, німець віддав на Холанда на лінії штрафного, а той п'яткою віддав на Бернарду Сілву – португалець в дотик поцілив у кут воріт.

Гравці Ньюкасла увімкнули емоції – Берн вийшов з себе після того, як сфолив проти Гріліша. З потужним захисником із задоволенням поштовхався Холанд – обидва гравці отримали жовті картки. Непоганий момент мав Фоден після комбінації, схожої на другий забитий м'яч, але Поуп здійснив сейв. Далі Манчестер Сіті почав сушити гру, не даючи шансів суперникам відігратись, тож підопічні Гвардіоли втримали важливу перемогу.