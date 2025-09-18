Манчестер Сіті та Наполі зустрілися в рамках першого туру основного етапу ЛЧ сезону 2025/26 (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчесетр Сіті поки не може похвалитися успішним стартом сезону: "містяни" здобули лише дві перемоги та двічі поступилися командам, яких не назвеш лідерами АПЛ. У той час як Наполі в усіх стартових турах Серії А здобував перемоги.

Сьогоднішній матч обіцяв бути цікавим протистоянням, і уже на 21-й хвилині італійці залишилися удесятьох через вилучення Ді Лоренцо за фол проти Ерлінга Холанда.

Одразу ж поле був змушений залишити Де Брюйне, оскільки Наполі довелося підсилити захист після вилучення. Бельгієць проти свого колишнього клубу відіграв лише 22 хвилини.

Манчестер Сіті намагався використати чисельну перевагу, але то м’яч пролітав над воротами, то голкіпер діяв упевнено. Однак на 56-й хвилині Холанду все ж вдалося пробити Мілінковича-Савича: Фоден виконав точний простріл у штрафний, а норвежець головою замкнув його – 1:0!

Не довелося довго чекати й на другий гол "містян". Цього разу відзначився Жеремі Доку, який прошив захисників і відправив мʼяч у сітку воріт Наполі.

Після гола Манчестер Сіті дещо знизив темп, але це не завадило команді здобути переконливу перемогу з рахунком 2:0. "Містяни" заробляють перші очки в ЛЧ.

