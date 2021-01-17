Лише 1 заблокований удар Гюндогана за перші 20 хвилин. Такий сумний підсумок стартового відрізку. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 21:15. Команда Гвардіоли напередодні 50-річчя свого наставника отримала розкішну нагоду вийти на 2 місце та посунути чинного чемпіона Ліверпуль на 4 рядок. Суперник вийшов ослабленим в атаці без тріо найкращих бомбардирів (Заха та Шлупп травмовані, Бентеке в запасі), які забили 13 з 22 голів команди Ходжсона в сезоні. "Орли" досить сміливо вибігали в контратаки, намагаючись намацати слабину на фланзі Зінченка. Однак перший же прицільний удар на 27 хвилині виявився гольовим.

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Де Брюйне ефектно викрутив на Стоунза свій 100 асист за "містян", що на 31 більше, ніж будь-який інший гравець АПЛ з моменту дебюту бельгійця за нинішній клуб. Цікаво, що для 26-річного захисника Сіті це лише 2 гол в історії виступів у Прем'єр-лізі за 171 матч. Впевнено виграний тайм дозволяє посунути Ліверпуль на межу зони ЛЧ. Зінченко завершив 1 половину гри з 3 найкращим балом у матчі (7,0) від SofaScore. Насамперед завдяки відмінній оборонній роботі. Олександр виграв 4 з 5 єдиноборств, але також встиг віддати 15 передач у фінальну третину суперника, що стало третім результатом серед усіх гравців на полі.

Другий тайм також повністю за господарями. Гюндоган подвоїв перевагу ще красивіше. Підібрав снаряд перед штрафним майданчиком і пробив у дальню дев'ятку. Ось вам і опорник – Ілкай з 4 голами вибивається в лідери бомбардирів Ман Сіті за поточний сезон АПЛ. Де Брюйне спробував скопіювати німця, але схибив. Зате подав черговий кутовий так, що Діаш пробив, Гуаїта парирував, а Стоунз зіграв на добиванні. Феноменальний результат Джона, для якого це перші голи за "містян" у чемпіонаті Англії.