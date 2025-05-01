Джек Гріліш залишиться в Манчестер Сіті, попри провальний сезон і потрапляння в "п'яні" скандали. Про це інформує talkSPORT.

Зірку Манчестер Сіті спіймали п'яним біля пабу після перемоги над клубом українця – Гвардіола критикував гравця

Раніше в послугах вінгера були зацікавлені Астон Вілла і Тоттенхем, але "містяни" не планують відпускати його. Очікується, що після відходу Кайла Вокера і Кевіна де Брюйне Джек отримає одну з головних ролей у роздягальні команди.

До того ж боси клубу розуміють, що не зможуть повернути 100 млн фунтів, які заплатили за Гріліша Астон Віллі. Тому клубом було прийнято рішення не послаблювати склад.

Раніше Джека ловили п'яним біля пабу після перемоги в Кубку Англії над Плімутом.

Манчестер Сіті на досвіді переміг Ноттінгем Форест і вийшов у фінал Кубка Англії