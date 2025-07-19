Галатасарай зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу Едерсона, повідомляє L’Équipe. Турецький гранд оцінив 31-річного бразильця всього в 3 мільйони євро, що виглядає вкрай скромно для футболіста такого рівня.

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Едерсон провів у Манчестер Сіті вже вісім сезонів, здобувши численні трофеї під керівництвом Хосепа Гвардіоли. Його контракт із "містянами" чинний до червня 2026 року, однак бразилець може покинути клуб раніше. В серпні йому виповниться 32, і він нібито перебуває на роздоріжжі щодо майбутнього.

Галатасарай, який став чемпіоном Туреччини в сезоні 2024/25, прагне підписати досвідченого воротаря, щоб посилити склад перед новим сезоном. Проте така символічна пропозиція навряд чи влаштує Манчестер Сіті, який ще не дав жодної офіційної відповіді. Втім, ситуація із контрактом бразильського голкіпера може змусити Манчестер Сіті погодитись на пропозицію турецького гранда.

Нагадаємо, що Едерсон перейшов до Манчестер Сіті у 2017 році з Бенфіки, відтоді провівши за клуб 372 поєдинки.

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