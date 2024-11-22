Манчестер Сіті отримав 4-зіркове підсилення перед топ-матчами АПЛ і Лігою чемпіонів
Велика група гравців Ман Сіті скористалася міжнародною паузою для вирішення своїх проблем зі здоров'ям.
Кевін Де Брюйне, Джек Гріліш, Джон Стоунз та Мануель Аканджі повноцінно тренувалися в загальній групі "містян".
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Дует англійців пропустив близько місяця через травми. Де Брюйне вийшов на кілька хвилин перед міжнародною паузою, але додаткові 2 тижні дозволили 33-річному білгійцю набрати кращу форму. Аканджі мав мікропошкодження, через яке не їздив до збірної Швейцарії.
Підсилення з лазарету буде дуже доречним, бо попереду в Ман Сіті серія важливих матчів – Тоттенхем (23 листопада), Фейєнорд у ЛЧ (26-го) та супербітва з Ліверпулем (1 грудня).
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