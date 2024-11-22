Велика група гравців Ман Сіті скористалася міжнародною паузою для вирішення своїх проблем зі здоров'ям.

Кевін Де Брюйне, Джек Гріліш, Джон Стоунз та Мануель Аканджі повноцінно тренувалися в загальній групі "містян".

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Дует англійців пропустив близько місяця через травми. Де Брюйне вийшов на кілька хвилин перед міжнародною паузою, але додаткові 2 тижні дозволили 33-річному білгійцю набрати кращу форму. Аканджі мав мікропошкодження, через яке не їздив до збірної Швейцарії.

Підсилення з лазарету буде дуже доречним, бо попереду в Ман Сіті серія важливих матчів – Тоттенхем (23 листопада), Фейєнорд у ЛЧ (26-го) та супербітва з Ліверпулем (1 грудня).

Джон Стоунс: НА ТРЕНУВАННІ.

Джек Гріліш: НА ТРЕНУВАННІ.

Мануель Аканджі: НА ТРЕНУВАННІ.

Кевін Де Брейне: НА ТРЕНУВАННІ.



@ManCity pic.twitter.com/gLQ0dm3m6v — City Xtra (@City_Xtra) 20 листопада 2024 р