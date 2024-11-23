Гвардіола вперше за своєї каденції на Етіхаді програв 4 матчі поспіль, але це не завадило продовженню контракту з Ман Сіті. Родрі приїхав на стадіон показати свій "Золотий м'яч". На жаль для фанатів "містян", це має бути останній вихід іспанця на поле в сезоні.

Ковачіч також вилетів через травму, тому Гвардіолі довелося "ліпити" опорну зону з молодого універсала Льюїса і 34-річного Гюндогана.

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Старт зустрічі був для Ман Сіті оптимістичним. Холанд мав дві хороші нагоди – трішки неточно і сейв Вікаріо. Натомість Тоттенхему вистачило простенького закидання. Кулусевскі на фланзі переграв Гвардіола та викрутив ідеальну подачу Меддісону, який голом відзначив свій 28-й день народження.

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Едерсон і Вікаріо обмінялись чудовими сейвами, а за 7 хвилин Тоттенхем подвоїв перевагу. І знову провалився Гвардіол. Найдорожчий захисник в історії футболу (90 млн євро) неточною передачею подарував м'яч Меддісону, той обігрався зі Соном і майстерно перекинув Едерсона. Дубль іменинника!

Ошелешений Сіті ніяк не відповів до перерви. Гвардіола замінив Стоунза на Аке, проте це явно не могло бути переломним рішенням. На 53-й хвилині дійшло до приниження. Тоттенхем легко перекусив чергову атаку господарів і розпочав свою. Гвардіол безпорадно дивився на Соланке, який відкотив під удар Порро – 3:0.

Холанд влучав у поперечку, де Брюйне вийшов і ледь не спровокував бійку, але все марно. У компенсований час реактивні Вернер і Джонсон організували контрольний у голову – 0:4 на Етіхаді, п'ята поспіль поразка! Гвардіола ще не мав такої жахливої серії за всю кар'єру, а Ман Сіті востаннє таке переживав у 2006-му за Стюарта Пірса. Ліверпуль може відірватись на 8 очок.

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