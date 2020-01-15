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Манчестер Сіті організував пікантну різдвяну вечірку – гравці розважались в компанії гарячих Instagram-моделей

15 січня 13:20 5157 Читать на русском
Манчестер Сіті організував пікантну різдвяну вечірку – гравці розважались в компанії гарячих Instagram-моделей
Хто сказав, що Різдво – сімейне свято?

Матч Манчестер Сіті проти Астон Вілли за рахунком виглядав вульгарним, але найцікавіші епізоди були саме після гри.

90+1’ Анвар Ель-Газі
 
Ріяд Марез 18’
Ріяд Марез 24’
Серхіо Агуеро 28’
Габріел Жезус 45+1’
Серхіо Агуеро 57’
Серхіо Агуеро 81’
18’ Ріяд Марез
24’ Ріяд Марез
28’ Серхіо Агуеро
45+1’ Габріел Жезус
57’ Серхіо Агуеро
81’ Серхіо Агуеро
90+1’ Анвар Ель-Газі

Напружений період boxing-day не дав змоги гравцям Манчестер Сіті достойно відсвяткувати Різдво. Керівництво клубу разом з головним тренером Хосепом Гвардіолою вирішили виправити ситуацію, коли календар матчів дозволив перевести дух.

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Після виїзного матчу 22-го туру АПЛ проти Астон Вілли (6:1), на футболістів "містян" очікував приємний сюрприз. У хорошому гуморі після розгромної перемоги вони вирушили у фешенебельний спа-готель Mere Golf Resort в Чеширі, повідомляє The Sun.

Здавалось, нічого особливого, просто трохи релаксу для футболістів після важкого відрізку, але головна несподіванка очікувала вже на самій вечірці. Щоб зірки футболу почували себе розкутіше, для них запросили 22-х Instagram-моделей з Італії. Які не соромились виставляти фото з готелю у соцмережах.

Варто відзначити, що дружин і подруг "містян" на ці веселощі зі зрозумілих причин не запросили. Сам Хосеп Гвардіола, який був не проти вечірки, не знав про спокусливих гостей з Італії.

"Я думаю, що подруги футболістів будуть здивовані, почувши, що ці жінки були запрошені на вечірку, а вони ні. У будь-якому випадку, моделі дуже красиві і виглядають так, ніби вони дійсно весело провели час. Я вважаю, що гравці теж", – розповів один із організаторів свята.

P.S. Після публікації розслідування The Sun сторінки моделей, які ділились кадрами з вечірки – стали закритими. Схоже, хтось вдома отримав доброї прочуханки.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Дівчата футболістів футбольні курйози Астон Вілла - Манчестер Сіті
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