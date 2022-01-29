Підозри викликала компанія, яка спонсорує "містян" з 2015 року. Вона нібито працює у сфері захищених безконтактних платежів.

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За інформацією Off The Pitch, Wega не має жодного продукту, а також не має співробітників. Компанія зареєстрована у Швейцарії, а її манчестерський телефонний номер недійсний. Манчестер Сіті наразі відмовляється коментувати ситуацію.

Нещодавно Wega фігурувала у ще одній підозрілій події. Фірма анонсувала у Катарі кіберспортивний чемпіонат світу із призовим фондом у 15 млн доларів. Він мав би відбутися під час ЧС-2022. Проте подробиці турніру так і не були опубліковані, і офіційні представники катарського Мундіалю нічого не знають про кіберспортивний турнір.

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