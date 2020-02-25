Манчестер Сіті оголосив заявку на матч проти Реала – Зінченко повернувся у склад

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився зі складом на перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти Реала.

Повний список з 22 гравців був опублікований у офіційному твіттері "містян".

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: прогноз на матч плей-офф Ліги чемпіонів

До заявки потрапив і Олександр Зінченко. Український легіонер востаннє виходив на поле 2 лютого у матчі 25 туру АПЛ проти Тоттенхема. Тоді захисник Манчестер Сіті отримав червону картку, через яку був змушений пропустити наступну гру з Вест Хемом. Зінченко не отримав шансу і цієї суботи (22 лютого), опинившись поза заявкою на поєдинок з Лестером.

Нагадаємо, матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться 26 лютого в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00.

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