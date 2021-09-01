Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон став ще одним гравцем "містян", який продовжив співпрацю з клубом.

Новий контракт Едерсона з Манчестер Сіті розрахований до літа 2026 року, повідомляє офіційний сайт "містян". У цьому році чемпіон Англії також продовжив контракти з Де Брюйне, Фернандінью, Рубеном Діашем та Стоунзом.

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"Це було просте рішення для мене. Я ніде більше не хотів би бути. Бути частиною однієї з найкращих команд у світовому футболі та кожного боротися за трофеї – ось що хоче кожен футболіст, і це можливість, яку ти маєш у Манчестер Сіті", – зазначив Едерсон у коментарі прес-службі Ман Сіті.

До слова, бразилець виступає за "містян" з 2017 року та встиг тричі стати чемпіоном Англії, чотириразовим володарем Кубка Ліги, тріумфатором Кубка Англії та фіналістом Ліги чемпіонів.

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