Манчестер Сіті оголосив попередню заявку на матч проти Динамо Загреб: Зінченко потрапив до списку Гвардіоли

Англійський Манчестер Сіті оголосив список гравців, які вирушать на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

Українець Олександр Зінченко потрапив до попередньої заявки на матч, інформує твіттер "містян". Матч проти чемпіона Хорватії може стати першим для гравця збірної України після операції на коліні і курсу реабілітації.

Зінченко назвав гравця Манчестер Сіті, якого б взяв у збірну України

Воротарі: Браво, Едерсон, Карсон.

Захисники: Вокер, Анхеліньо, Менді, Канселу, Отаменді, Ерік Гарсія, Харвуд-Белліс.

Півзахисники: Гюндоган, Зінченко, Родрі, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден.

Нападники: Стерлінг, Габріел Жезус.

До слова, Манчестер Сіті вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Матч у Загребі відбудеться завтра, початок – о 19:55.

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