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Манчестер Сіті оголосив попередню заявку на матч проти Динамо Загреб: Зінченко потрапив до списку Гвардіоли

17:19 379 Читать на русском
Манчестер Сіті оголосив попередню заявку на матч проти Динамо Загреб: Зінченко потрапив до списку Гвардіоли
Манчестер Сіті вирушив до Загреба / ВВС

Англійський Манчестер Сіті оголосив список гравців, які вирушать на матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

 

Українець Олександр Зінченко потрапив до попередньої заявки на матч, інформує твіттер "містян". Матч проти чемпіона Хорватії може стати першим для гравця збірної України після операції на коліні і курсу реабілітації.

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Воротарі: Браво, Едерсон, Карсон.

Захисники: Вокер, Анхеліньо, Менді, Канселу, Отаменді, Ерік Гарсія, Харвуд-Белліс.

Півзахисники: Гюндоган, Зінченко, Родрі, де Брюйне, Бернарду Сілва, Марез, Фоден.

Нападники: Стерлінг, Габріел Жезус.

До слова, Манчестер Сіті вже забезпечив собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Матч у Загребі відбудеться завтра, початок – о 19:55.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Динамо Загреб - Манчестер Сіті
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