Після відходу Ріяда Мареза в Аль-Ахлі англійський клуб активно підшукував йому заміну. Манчестер Сіті націлився на одного з найкращих дриблерів Ліги 1 Жеремі Доку. Перемовини з Ренном пройшли успішно і у своїх соцмережах "містяни" оголосили про перехід 21-річного бельгійця. Жеремі Доку підписав контракт з Манчестер Сіті на п'ять сезонів – до 2028 року.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Ренн отримав за трансфер бельгійця 60 мільйонів євро. Доку вже обрав собі ігровий номер в новій команді. Вінгер буде виступати у футболці з цифрами 11. Раніше ігровий номер належав українцю Олександру Зінченку, який змінив Манчестер Сіті на Арсенал у 2022 році.

Жеремі Доку виступав за Ренн з сезону 2020/21. У складі бретонської команди він провів 92 матчі, в яких забив 12 голів та оформив 10 результативних передач.

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