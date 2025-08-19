Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про оренду у Манчестер Сіті півзахисника Сверре Ніпана терміном на один рік. Цього літа 18-річний футболіст перейшов у Манчестер Сіті з Русенборга за рекордні для чемпіонату Норвегії 12,5 мільйона фунтів.

Манчестер Сіті підписав топ-таланта – на нього полювали Реал, Ліверпуль та Арсенал

Ніпан вважається вундеркіндом. Він дебютував за першу команду Русенборга у віці 15 років і з тих пір забив 12 голів і віддав 11 результативних передач в 66 матчах. У його послугах були зацікавлені Реал, Ліверпуль і Арсенал, але сам півзахисник хотів виступати під керівництвом Пепа Гвардіоли.

18-річний гравець здебільшого діє на позиції центрального півзахисника, але може бути використаний в якості атакувального півзахисника, центрального нападника або вінгера.