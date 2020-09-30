Рубен Діаш залишив свій підпис на 6-річному контракті з Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Бенфіка отримала 68 млн євро компенсації за свого 23-річного таланта. У зворотньому напрямку вирушить оборонець віце-чемпіона Англії Ніколас Отаменді, за якого "орли" заплатять близько 15 млн євро.

Діаш є вихованцем Бенфіки, за першу команду "орлів" дебютував у 2017 році. За цей час центрбек провів 133 матчі, відзначився 11 голами та 6 асистами.

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