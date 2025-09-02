Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Едерсона. Бразилець перебуває в Стамбулі, де буде виступати за Фенербахче.

Манчестер Сіті на тлі невдач в АПЛ узгодив з ПСЖ трансфер Доннарумми, який замінить Едерсона

Турецький клуб повідомив про досягнення домовленості з Манчестер Сіті про перехід 32-річного воротаря за 12-14 мільйонів євро. За інформацією Fanatik, бразильський футболіст підпише угоду з Фенербахче на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата воротаря становить 11 мільйонів євро на рік.

Едерсон виступав за Манчестер Сіті з 2017 року. Він загалом зіграв 372 матчі за клуб. Бразилець виграв з "містянами" низку трофеїв, зокрема виграв требл у сезоні 2022/23.

