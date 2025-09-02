Манчестер Сіті офіційно позбувся гравця, який вигравав з клубом требл – розчистив шлях для зірки ПСЖ
Едерсон покинув Ман Сіті заради Фенербахче. Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма має замінити бразильського воротаря.
Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Едерсона. Бразилець перебуває в Стамбулі, де буде виступати за Фенербахче.
Манчестер Сіті на тлі невдач в АПЛ узгодив з ПСЖ трансфер Доннарумми, який замінить Едерсона
Турецький клуб повідомив про досягнення домовленості з Манчестер Сіті про перехід 32-річного воротаря за 12-14 мільйонів євро. За інформацією Fanatik, бразильський футболіст підпише угоду з Фенербахче на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Зарплата воротаря становить 11 мільйонів євро на рік.
Едерсон виступав за Манчестер Сіті з 2017 року. Він загалом зіграв 372 матчі за клуб. Бразилець виграв з "містянами" низку трофеїв, зокрема виграв требл у сезоні 2022/23.
