Про перехід 18-річного Стевановіча повідомив офіційний Twitter Партизана. Нападник приєднається до лав Манчестер Сіті у зимове трансферне вікно.

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Сума трансферу та термін контракту не вказані. Раніше повідомлялося, що Партизан отримає 8 млн євро. Цікаво, що сербський форвард цікавив також Манчестер Юнайтед – саме манкуніанців вважали фаворитом у боротьбі за таланта.

У поточному сезоні чемпіонату Сербії Стевановіч провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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