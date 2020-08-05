Манчестер Сіті офіційно підписав Аке

Віце-чемпіон Англії успішно завершив перехід Натана Аке з Борнмута, який вже підписав контракт з новим клубом.

Угода із захисником збірної Нідерландів розрахована на 5 років – до літа 2025-го, інформує офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Сума трансферу не розголошується, але раніше повідомлялося про 41 млн фунтів для Борнмута, який за підсумками сезону 2019/20 вилетів з АПЛ. 25-річний Аке провів 29 поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 2 асисти.

Аке став рекордним продажем в історії Борнмута та другим новачком Ман Сіті. Як відомо, віце-чемпіон АПЛ вже підписав Феррана Торреса з Валенсії.

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