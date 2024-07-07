Керівництво Манчестер Сіті шукає заміну півзахиснику збірної Бельгії Кевіну де Брюйне і вже визначилося з пріоритетними цілями.

Нещодавно з'явилася інформація, що бельгійський хавбек вирішив приєднатися до Аль-Іттіхада з Саудівської Аравії.

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Як повідомляє Team talk, Манчестер Сіті склав список з чотирьох гравців, які б могли замінити Кевіна де Брюйне. "Містяни" стежать за одноклубником Анатолія Трубіна Жоау Невешем. 19-річний гравець вважається одним із найпривабливіших молодих півзахисників у Європі, і Манчестер Юнайтед активно пов'язували з його переходом.

Керівництву чемпіона Англії також подобається Джамал Мусіала з Баварії та Хаві Сімонсо з РБ Лейпцига. Останній веде перемовини з мюнхенцями, але угода ще не завершена. Також Манчестер Сіті цікавиться Флоріаном Вірцем. Півзахисника Байєра також пов'язують з Реалом.

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