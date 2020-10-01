Манчестер Сіті обрав двох кандидатів на заміну Зінченку
Манчестер Сіті готується до можливого відходу Олександра Зінченка.
Віце-чемпіони Англії обрали два варіанти заміни, якщо українця таки продадуть, інформує Telegraph.
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Перший – Девід Алаба з Баварії. Зірковий австрієць не поспішає продовжувати контракт з переможцем Ліги чемпіонів, і Манчестер Сіті може скористатися ситуацією. Більш дешева альтернатива – Ніколас Тальяфіко. 28-річний латераль Аякса сподівається отримати виклик у топ-чемпіонаті.
Додамо, що вартість Алаби за Transfermarkt складає 65 млн євро, а Тальяфіко оцінюється у 28 млн.
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