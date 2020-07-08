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Манчестер Сіті – Ньюкасл – 5:0 – відео голів та огляд матчу

8 липня 22:58 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ньюкасл – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Ньюкасл – відео голів та огляд матчу 8 липня 2020

Манчестер Сіті знищив Ньюкасл (5:0) в рамках 34-го туру АПЛ . Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Ньюкасл на "Футбол 24".

10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
58’ Федеріко Фернандес
66’ Давід Сілва
90+1’ Рахім Стерлінг
 
10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
58’ Федеріко Фернандес
66’ Давід Сілва
90+1’ Рахім Стерлінг

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ньюкасл стартував о 20:00 за київським часом. Гру транслював телеканал Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію гри 34-го туру АПЛ провів "Футбол 24". Олександр Зінченко, який у минулому турі проти Саутгемптона став винуватцем пропущеного гола, зберіг своє місце в стартовому складі. Українець вийшов на позиції лівого захисника.

Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл – Зінченко взяв участь у курйозній гольовій атаці та став одним із найгірших

Ще до перерви Сіті створив безліч моментів, але забив лише двічі. Спершу ворота Ньюкасла вразив Жезус, а згодом – Марез. Інші свої нагоди "містяни" не використали.

По перерві у ворота гостей влетіли ще 3 м'ячі. До одного з них певним чином доклався Зінченко, який розіграв комбінацію зі Стерлінгом, що призвела до курйозного автогола Рітчі. Згодом Давід Сілва класно виконав штрафний удар, а крапку поставив Рахім Стерлінг.

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Відеоновини Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Манчестер Сіті - Ньюкасл футбольні курйози Олександр Олександр Зінченко Ньюкасл Ньюкасл
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