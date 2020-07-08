Манчестер Сіті – Ньюкасл: Зінченко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу

Манчестер Сіті приймає Ньюкасл у 34-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ньюкасл стартував о 20:00 за київським часом. Гру транслює телеканал Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію гри 34-го туру АПЛ проводить "Футбол 24".

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У минулому турі "містяни" програли Саутгемптону, а Олександр Зінченко став винуватцем єдиного пропущеного гола, хоча загалом продемонстрував непогану гру. Сьогоднішній поєдинок українець теж розпочав з перших хвилин. Що стосується Ньюкасла, то "сороки" розписали мирову з Вест Хемом, у складі якого на заміну вийшов Андрій Ярмоленко.

Манчестер Сіті – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 8 липня 2020

Стартові склади:

Манчестер Сіті:

How we line-up tonight against Newcastle!



XI | Ederson, Cancelo, Otamendi, Stones, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Mahrez, Jesus, Foden.



Subs | Bravo, Walker, Sterling, Gundogan, Laporte, Bernardo , Fernandinho, Garcia, Doyle.



️ @HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/FzrJUg4913 — Manchester City (@ManCity) July 8, 2020

Ньюкасл: