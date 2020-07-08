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Манчестер Сіті – Ньюкасл: Зінченко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу

19:45 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Ньюкасл: Зінченко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу
Манчестер Сіті – Ньюкасл: онлайн-відеотрансляція матчу 8 липня 2020 / Getty Images

Манчестер Сіті приймає Ньюкасл у 34-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез
 
10’ Габріел Жезус
21’ Ріяд Марез

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ньюкасл стартував о 20:00 за київським часом. Гру транслює телеканал Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію гри 34-го туру АПЛ проводить "Футбол 24".

"Зінченко – найбільший пройдисвіт Ман Сіті": фани лупцюють українця за унікальний фейл в АПЛ, але він видав матч сезону

У минулому турі "містяни" програли Саутгемптону, а Олександр Зінченко став винуватцем єдиного пропущеного гола, хоча загалом продемонстрував непогану гру. Сьогоднішній поєдинок українець теж розпочав з перших хвилин. Що стосується Ньюкасла, то "сороки" розписали мирову з Вест Хемом, у складі якого на заміну вийшов Андрій Ярмоленко.

Манчестер Сіті – Ньюкасл: онлайн-трансляція матчу 8 липня 2020

Стартові склади:

Манчестер Сіті:

Ньюкасл:

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