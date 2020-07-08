Манчестер Сіті розгромив Ньюкасл – Зінченко взяв участь у курйозній гольовій атаці та став одним із найгірших

Манчестер Сіті без жодних проблем впорався з Ньюкаслом (5:0) у 34-му турі Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ньюкасл стартував о 20:00 за київським часом. Гру транслював телеканал Setanta Sports, а текстову онлайн-трансляцію гри 34-го туру АПЛ провів "Футбол 24". Олександр Зінченко, який у минулому турі проти Саутгемптона став винуватцем пропущеного гола, зберіг своє місце в стартовому складі. Українець вийшов на позиції лівого захисника.

Сіті з перших хвилин гри захопив м'яч під свій контроль, а вже на 10-й хвилині відкрив рахунок. Фоден з лівого напівфлангу класно запустив у прорив Давіда Сілву, той прострілив у центр, а Жезус спокійно відправив м'яч у ворота. Все просто і буденно – Зінченко і Ко втілили перевагу в забитий м'яч. За кілька хвилин Фоден міг подвоїти перевагу, але не влучив з гострого кута в площину воріт Дубравки.

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На 21-й хвилині підопічні Гвардіоли закономірно забили вдруге. Дуже схожу комбінацію розіграли Фоден, де Брюйне та Марез, а останній і записав до свого активу результативний удар. "Містяни" продовжували тиснути, не даючи Ньюкаслу жодних шансів бодай скоротити відставання. Під завісу тайму Фоден розіграв ефектну стінку з Жезусом, але трішки не влучив у дальній кут. На останніх секундах Зінченко завдав гарматного пострілу з-за меж штрафного, проте м'яч не долетів до воріт після самовідданої гри захисників. Зрештою, 2:0 – підсумок перших 45-ти хвилин.

Другий тайм знову розпочався з атак Ман Сіті. Черговий момент змарнував Фоден, який після розкішного навісу де Брюйне не влучив у ворота з меж воротарського! На 58-й хвилині Зінченко взяв участь у гольовій атаці. Українець віддав на Жезуса, той обігрався з Фоденом та увійшов у штрафний. Після одразу двох рикошетів від гравців Ньюкасла м'яч втретє опинився у воротах Дубравки. Автогол, 3:0 – гра зроблена.

За кілька хвилин бідолашні "сороки" пропустили вчетверте – Давід Сілва блискуче виконав штрафний удар. Дубравка, схоже, чекав удару від де Брюйне, тому був явно дезорієнтований. Капітан Ман Сіті забив, можливо, свій останній гол у футболці Манчестер Сіті. Як відомо, поточний сезон є останнім для Давіда Сілви в клубі.

Підопічні Гвардіоли у компенсований час забили ще раз. Давід Сілва перехопив м'яч та віддав на Стерлінга, а той переграв Дубравку. 5:0 – впевнена перемога "містян". Єдина ложка дьогтю для Сіті – пошкодження Кевіна де Брюйне на останніх хвилинах гри. Олександр Зінченко отримав від Sofa Score оцінку 7.0 – третій найнижчий бал у своїй команді. Посередній матч для українця.

Манчестер Сіті набрав 69 очок та продовжує посідати 2 місце. У Ньюкасла 43 пункти – це 13 позиція.

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